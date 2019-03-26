Google宣布落腳遠東通訊園區 今年再招募數百名員工

Google美國總部資深副總裁Rick Osterlo。（記者簡惠茹攝）

2019-03-26 11:41

〔記者簡惠茹／台北報導〕Google美國總部資深副總裁Rick Osterloh今天親自來到台灣，在記者會中宣布，擴大台灣投資計畫，將在新北市台北遠東通訊園區打造全新辦公園區，目標是在2020年底分批遷入，今年預計招募數百名員工。

Google今天在新店HTC大樓舉辦智慧台灣記者會，Rick Osterloh指出，google Pixel系列台灣給了相當大的貢獻，今天非常高興要宣布即將展開新的成長，google要擴大在台灣的計畫，在新北市設立辦公園區，把未來台灣不同地點的團隊集合起來，辦公園區預備了雙倍成長空間。

Rick Osterloh表示，位於遠東通訊園區的研發基地是很棒的地點，新興的創新地點，這裡將會成為我們研發工程的集散中心，對公司全球成長很重要，打造有生產力的工作環境，讓員工有好的表現和好的福利，包含餐飲區、健身中心，各種有益於員工身心的設備，目標是讓團隊在2020年底分批遷入，讓團隊可以一起工作的最佳地點。

Rick Osterloh說，google對於台灣人才非常重視，台灣人才對google來說不可或缺，結合AI軟體和硬體，去年與業界和學生交流，了解公司產品和文化及科技業狀況，今年計畫跟更多業界互動，更多校園徵才活動和實習機會，這些努力將有助於今年招募數百名員工，也會發展女性人才，針對女性的徵才活動，google熱切看到在台灣更多的投資。

至於Google今年在台灣確切的招募人數，Google台灣區資深公關經理張聿嵐表示，去年Google在台灣招募人數為300人，目前只能透露今年會比去年招募更多人。

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