網友惡搞《藍與黑》 讓歐陽娜娜與「反共志士」歐陽龍互嗆

2019-03-26 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕歐陽娜娜日前被中共貼上台獨標籤，讓她出來發表一系列舔中言論，聲稱自己是中國人。沒想到父親歐陽龍被起底，過去曾在劇中飾演反共志士，更稱台灣是「反攻復國」基地，遭網友大酸，更有網友KUSO劇情片段，把歐陽娜娜的臉後製上女主角，硬是讓「父女同框飆戲」，讓網友笑翻。

因為歐陽龍昔日發言遭起底，歐陽娜娜被中國貼上台獨標籤，護女心切的歐陽龍表示「全世界都不會相信我是台獨」，但沒想到有大神挖出他過去演的電視劇《藍與黑》，戲裡頭他是一名正氣凜然的反共人士，更大力抨擊女主角父親投共的行為不可取，根本是「牆頭草」。

臉書粉絲團「島民抗中聯合（島抗聯）」便惡搞這一歐陽龍與女主角互嗆的片段，將歐陽娜娜的臉後製上去，變成「父女同框」演對手戲。戲裡歐陽娜娜開頭便說「現在日子那麼亂，那一個不是先求自保啊？」歐陽龍則是頻頻反駁，譏投共的人都是牆頭草！氣得歐陽娜娜與歐陽龍大吵。

網友看了笑翻，「毫無違和感哈哈，太有才了」、「當年反共有肉吃，現在舔共也是」、「這個台詞，簡直精準打臉到一個不行」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/