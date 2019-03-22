苗博雅批歐陽「講幹話」：以故鄉之名偷渡政治認同

2019-03-22 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕歐陽娜娜昨（21日）表示，「我為我身為中國人驕傲，我永遠記得我的祖籍是江西吉安」，引起軒然大波。社民黨北市議員苗博雅今（22日）發千字長文指出，中國情懷向來是統派傳遞意識形態的支點，因此公眾人物以籍貫偷渡中國認同的言論具危險性，不單純只是「自我認同」問題，而是一種「心理戰的話術」。

苗博雅身為外省第三代，很清楚對外省族群來說，這種利用「故鄉」偷渡「政治上認同中國」的話術有多危險，「一旦發酵，可能讓省籍情結重返台灣社會，分裂年輕一代的國家認同。」

苗博雅表示，籍貫是一種虛擬的故鄉，外省後代要先掙脫這種虛幻，面對自己在台灣生長的事實，才會形成真正的台灣認同，而統派常利用外省人的中國情懷，使「大一統」政治意識形態更容易傳遞。

苗博雅指出，歐陽娜娜的發言，讓年輕的戰後移民後裔重新接觸到虛擬故鄉的論述，並偷換概念到國家認同，形塑「台灣也是中國一部分」的意識形態，「就是一種心理戰的話術。」

以商業利益脅迫台灣人認同中國人身份，是中國混合戰的一環。苗博雅批評，自甘成為中國混合戰一環所發表的言論，是侵略台灣的幹話，「而中國國民黨發言人歐陽龍那種不怪專制中共以商逼政，反而責怪台灣民選政府沒有跪舔中國的邏輯，更是百分之2萬的幹話。」

苗表示，若戰後移民後裔原已消退的大中國情結再度被召喚，這30年好不容易建立的集體台灣認同，可能又會遭受挑戰。她說，「公眾人物發表用籍貫偷渡中國認同的言論，絕對不只是自我認同這麼簡單而已。」

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