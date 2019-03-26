基隆正濱漁港色彩新人來拍婚紗

2019-03-26 15:49

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市正濱懷舊碼頭色彩屋，成為網路最夯的打卡景點，市長林右昌、文化大學郭瓊瑩教授和議員張顥瀚等人，一起拿起油漆刷，為最後1面牆漆上顏色，完成最後1塊拼圖，還有新人來拍攝婚 紗照。

林右昌表示，色彩塗佈計畫只是從舊漁會大樓到懷舊港灣、和平島這一整個廊帶的都市再生及景觀再造的過程，接下來還會有很多行動，包括阿根納再造、舊漁會大樓整改造等工程，都會如火如荼地展開。

林市長也用「懷胎10月」來形容推動色彩塗佈計畫的過程，並且感謝包括基隆建築師公會、基隆城市景觀發展協會及地方人士的共同參與，讓正濱碼頭色彩塗佈計畫能夠順利完成，接下來還要把周邊環境整理乾淨，讓整體生活環境品質提升，這也是台灣環境再造的典範之一。

現在正濱懷舊碼頭的色彩屋不僅是打卡的網紅點，也有新人來拍攝婚紗，林右昌今天在油漆時就有2對新人才取景，他們說很漂亮。

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