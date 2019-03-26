臯月杜鵑花季展 3月31日花博外埔園區開跑！

2019-03-26 15:15

〔記者歐素美／台中報導〕2019年台中市臯月杜鵑花季展，將於3月31日至4月14日，在台中花博外埔園區智農館舉行，將展出台中花農精心栽培的皐月杜鵑、西洋杜鵑、平戶杜鵑、久留米杜鵑等花卉共150盆，喜歡杜鵑花卉的朋友，不容錯過。

農業局表示，皐月杜鵑花從日本引進，屬於盆栽杜鵑花的一種，以台中山城地區栽植數量最多，目前台中皐月杜鵑花種植總面積逾22公頃，盆栽數達5萬多盆，占全國總栽培數80％以上。「皐月」就是日本「5月」的意思，皐月杜鵑花在日本大多在5月開花，但在台灣因氣候比日本熱，因此花期較早，4月即可開花。

皐月杜鵑花原以紫紅色為主，目前已培育出紅色、淡紅、粉紅、赤色、桃色、雪白色等花色；其中最值得欣賞的是朝櫻、梅寶等品種，能在單株上開出多種顏色的花。

西洋杜鵑屬於杜鵑花科的栽培種，因四季皆能開花，故又稱四季杜鵑。植株高約20至50公分，葉面具白色軟毛，花朵變化多，單瓣、重瓣皆有，花冠徑約5公分，花色有紅、粉紅、白色鑲粉紅邊或紅白相間。

平戶杜鵑為日本引進的栽培觀賞種，品系繁多，株高可達2至3公尺，葉面有褐色的細毛密生。花頂生於枝端，花冠漏斗形，花色有紅、粉紅、桃紅、橙紅、淡紫、白等，花的上瓣有異於其他花瓣顏色的斑點，2至4月間開花。

久留米杜鵑又稱麒麟杜鵑，為常綠或落葉性灌木。葉小形、密被毛茸，春季開花，花冠漏斗形，花形小，花色有淡粉紅色及紅色等多種。

農業局指出，這場杜鵑花展除展出花卉，也將進行比賽，由評審針對展出杜鵑花的花色、花型、樹型、盆台、花藝等進行評比，另為推廣皐月精緻盆栽，台中市皐月協會也提供平價花苗於展場銷售，並贈送杜鵑栽培手冊。

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