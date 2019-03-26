雲林「童」樂會 六大主題邀大小朋友歡喜過兒童節

2019-03-26 14:33

〔記者林國賢／雲林報導〕4月4日兒童節，雲林縣政府將於全縣6區舉辦親子野餐、闖關遊戲、氣墊城堡、學生才藝表演等活動，縣長張麗善今天邀約小朋友與家長走出戶外，共享童趣。

張麗善表示，兒童節當天上午10時至下午4時，斗六環保運動公園、虎尾農博公園、斗南田徑場、台西國小、西螺文昌國小、北港運動公園等6場地，舉辦親子野餐、闖關遊戲、氣墊城堡、學生才藝表演、消防安全體驗等多元活動，請爸爸媽媽帶著孩子來遊玩，親子同樂，快樂幸福。

兒童節假期，斗六官邸兒童館有益智遊戲及樂高創客教育的活動；二手玩具屋智高積木童玩闖關歡樂趣以及親子律動音樂遊戲的活動；斗南他里霧文化園區有「童趣遇見他里霧」趣味闖關行動；水林黃金蝙蝠館有「樂蝠‧LOVE‧兒童日」活動，提供親子假期中遊玩體驗探索學習。

豐泰文教基金會、財團法人紡織產業綜合研究所及廣福毛巾股份有限公司，捐贈5萬條小方巾，做為全縣國小及幼兒園的兒童節禮物。

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