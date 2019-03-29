奇職百科》超危險職業！全台第一人 把爬樹當飯吃

2019-03-29 12:00

〔記者簡亭宇／桃園報導〕「爬樹」這兩個字，對於生活在都市的現代人來說，已經鮮少能產生共鳴，甚至大部分的人連路樹的樣子都不會注意，但台灣現在卻有人以「爬樹」為職業，月薪甚至能到8萬台幣以上，他們被稱為攀樹師，做的是全球危險工作前3大之一的樹木工作，截至今年台灣僅有23人有攀樹師資格，而台灣第一位拿到這資格的是暱稱為「鴨子」的翁恒斌。

翁恒斌是在誤打誤撞的情況下，成為台灣第一位攀樹師，他笑說：「我學攀樹的目的，最一開始其實是愛玩，從沒想過這會成為我的工作。」但現在他除了有國際攀樹師資格外，還成立公司「攀樹趣」，培養新的攀樹師，也接下包羅萬象的樹上工作，無論是採蜂窩、救老鷹、砍枯樹都在攀樹師的工作範圍內，每次出任務都是用生命去工作，工作危險等級堪比軍人。

即便如此，翁恒斌和他的夥伴仍堅持走這條辛苦路，在纖弱的樹梢間，迅速移動身影解決各種疑難雜症，因為翁恒斌發現台灣樹木太多不當修剪的狀況，他說：「如果樹木被不當修剪，會形成樹木的飢餓效應，在短時間內葉子會長得很茂盛，成為風吹過的阻力，在枝幹新長很脆弱的情況下，就會折斷打到路人。」如果持續漠視，等於間接造成台灣行人風險。

雖然攀樹師工作危險，但如果只是體驗「攀樹活動」，就安全許多，在專業攀樹師領導的情況下，攀樹運動幾乎沒有年齡限制，小從4歲、高至70歲都有人體驗，也有很多女生邊爬邊喘，勇於征服樹梢的快感，套一句翁恒斌的話：「攀樹是全3D的極限運動之外，還能帶給人與自然更深層的心靈交流，在樹上看見不一樣的世界。」

延伸閱讀：奇職百科》水能喝出不同滋味嗎？ 新興職業「品水師」告訴你水的秘密

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/