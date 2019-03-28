奇職百科》水能喝出不同滋味嗎？ 新興職業「品水師」告訴你水的秘密

2019-03-28 12:00

〔記者林佑蓉／台北報導〕市面上的水百百種，但是如果問一般人這些水差在哪裡，他們大概也說不上來。知名Youtuber滴妹挑戰盲測水，雖然結果毫不意外全錯，卻也成功引起話題。不過你知道嗎？其實有一種人把「喝水」當成專業，這種挑戰完全不足為懼。他們是全球不到150位的品水師，專長是喝出不同礦泉水的差異，利用水中的不同礦物質與食物飲品進行搭配，提升餐點口感，讓客人有更美好的用餐體驗。

▲品水師合照，照片從左至右為夏豪均、杜門斯學院老師彼得斯羅普（Peter Schropp）、吳侑諭。（圖片由吳侑諭提供）

在台灣最先取得品水師執照的是開平餐飲副校長夏豪均以及老師吳侑諭，將這個新興職業帶到台灣。在國外品水師會駐點在餐廳，根據客人喜歡的口感以及健康狀況，推薦適合客人的礦泉水，甚至是為餐廳設計水單，列出不同礦物質組成、不同氣泡大小的礦泉水供客人選擇。在台灣品水師這門職業尚不普遍，需求也還不大，因此目前多專注在教學或者擔任礦泉水公司顧問。

成為品水師之路

想要成為品水師不簡單，為了讓味蕾保持敏銳，品水前3個小時不能飲食或抽菸。而課程中也要不停的喝水，記下每一口水的感受、分析成分，不斷加強記憶。由於每個人對於礦物質味道的感受不同，因此重要的不在於味覺敏銳，而是必須記憶下每一種礦物質的味道。完成培訓課程之後，最後還要經過7項考試才能正式拿到執照。

▲杜門斯學院頒發的品水師證照。（胡姿霞 攝影）

你所不知道的礦泉水

在超市裡看到琳瑯滿目的礦泉水，許多人可能會想到底它們之間有什麼差。其實根據礦泉水的品牌不同，其中礦物質含量從每公升5毫克到18000毫克都有，每一種的味道都不同，根據其中礦物質組成它適合的用途也不同。舉例來說，含有高鈉的礦泉水可以拿來醃肉調味，因此在烹調過程中不需要加入任何鹽巴。而它的天然氣泡，也能讓肉質變得更加鬆軟。另外低礦物質的礦泉水也能搭配低發酵的茶，去掉茶中的澀味，讓口感更滑順。除此之外，如果有胃酸逆流的問題，也能喝適合的礦泉水來緩和症狀。

▲使用含有高鈉的礦泉水醃肉，能加入天然的鹹味，更能提升肉的鮮味。（胡姿霞 攝影）

▲使用低礦物質的礦泉水泡茶，可以去掉茶中的澀味，讓口感變得更加滑順。左邊的茶使用家庭蒸餾水，右邊則是使用低礦物質礦泉水。（胡姿霞 攝影）

沒有最好的水

有許多人想知道既然水有這麼多差異，那到底該如何挑選，怎樣的水才是對自己最好的水。夏豪均受訪表示，其實人的身體很聰明，會自動判別現在身體需要的礦物質，如果喝到一種水你覺得非常好喝，那就是最適合你目前狀態的水。所以沒有最好的水，只有最適合的水。不過需要注意，高血壓患者或者需要低鈉飲食的人並不適合高鈉的礦泉水，小嬰兒因為器官發育尚未完全，也不適合高礦物質的礦泉水。挑選時可以看礦泉水上的成分標示，總溶解固體量可以看出礦泉水的礦物質高低，下方也會列出此瓶礦泉水中含有的礦物質成分以及組成。

▲可以從成分標示看出此瓶礦泉水是不是適合自己。（胡姿霞 攝影）

水看似大同小異，沒想到其中卻有這麼多學問。喝水的時候，不妨也想想怎樣的水是最適合自己的吧！

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