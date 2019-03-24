反鳳崎納骨堂提行政訴願 要求重啟環評、重新選址

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市反對鳳崎納骨塔自救會今天下午自辦地方座談，質疑竹北市公所重啟10多年前的納骨塔計畫，容量從2萬罐擴增至10萬罐，卻僅做環境影響差異分析報告審查，齊聲要求重啟環評、重新選址，守護昔為「淡水八景-鳳崎晚霞」的鳳崎落日景觀步道整體景觀；受託提起行政訴願的前環保署副署長詹順貴會中更是直言，「此案環差審查通過處分有瑕疵，明顯違法」。
縣府環保局表示，此案納骨塔位增加，但計畫面積並未增加，不涉及產能、規模擴增；而20多年前通過的環評，現行法規並無年限規範。去年8月的環差審議會中，部分環差委員雖有意見，但通過是共識，且審查結論內容也在會中逐字經委員確認才公布，會後再以書面確認內容後製作定稿本。
竹北市公所是民政課長羅日昌與會，市長何淦銘未出席，何受訪時強調，民眾反映無處可安葬，全市沒有公有塔位，加上人口持續成長，以長遠考量決定重啟納骨堂計畫；此案已完成環境影響差異分析和水土保持工程變更，如欲另覓場址，不僅重啟行政程序冗長，民眾抗議恐更加劇。公所並非不與民溝通，而是等納塔堂收費標準及回饋辦法送代表會審議後，才有具體內容向民眾說明，最快5月召開說明會。
這場座談會在竹北市楊柳堂舉辦，竹北、新豐多名議員、代表和村里長出席，由市代蔡蕥鍹主持，自救會概估500人出席，民眾齊呼「重啟環評，重新選址」。發起人竹北市大義里長曾台安批評，市公所只在2015年11月召開一次說明會之後未再說明，民眾大多不清楚此案進展狀況。
自救會並反問，竹北市有5座公墓，如需10萬罐數量，何不直接平均分散在這5座公墓裡？
曾台安等人委託詹順貴於2月向環保署提起行政訴願。詹順貴直言「此案明顯違法，應重辦環評」。他說，此案容量從2萬擴增至10萬罐，祭拜人數最高峰一天估計從7000擴增至4萬人，污水量、交通流量等都倍數成長，產能、規模明顯擴增；他並質疑，環差委員有意見，怎能通過後以書面補充？
多名議員到場關心。張珈源認為聯外道路小、場址不適宜；何智達憂心交通影響最大是新豐鄉松柏村、松林村；連郁婷反問納骨堂何不直接蓋在第六公墓，這根本是本末倒置。
縣府民政處長吳聲祺表示，此案遭反對源於民眾不清楚計畫內容，將督請竹北市公所加強與民充分溝通。
竹北市公所表示，第六公墓禁葬推動公墓公園化，早在1993年報省政府核准設置納骨塔，2006年完成各項先期工程；重啟計畫後，準備斥資總經費2.5億元，初步規劃興建7層樓建物的現代化納骨堂。
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竹縣竹北市反對鳳崎納骨塔自救會今自辦地方座談，質疑竹北市公所重啟20多年前的納骨塔計畫，卻僅做環境影響差異分析報告審查，齊聲要求重啟環評。（記者廖雪茹攝）
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新竹縣政府民政處長吳聲祺表示，此案遭反對源於民眾不清楚計畫內容，將督請竹北市公所加強與民充分溝通。（記者廖雪茹攝）
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鳳岡在地座談會齊聲反對竹北市公所新建納骨堂，多名代表和里長出席聲援。（記者廖雪茹攝）
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針對竹北市第六公墓公園化納骨堂新建工程一案，受託向環保署提起行政訴願的前環保署副署長詹順貴，在地方座談會中表示，此案環差審查通過處分有瑕疵，應重辦環評。（記者廖雪茹攝）
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竹北市第六公墓公園化納骨堂新建工程基地的地理位置圖。（新竹縣政府提供）
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竹北市第六公墓公園化納骨堂新建工程基地現況。（記者廖雪茹攝）
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竹北市第六公墓公園化納骨堂新建工程基地位於鳳崎落日景觀步道下方。（記者廖雪茹攝）
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位於竹北與新豐交界的鳳崎落日景觀步道，為欣賞夕陽的熱門景點，昔有「淡水八景-鳳崎晚霞」之美名。（記者廖雪茹攝）
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