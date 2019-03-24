反鳳崎納骨堂提行政訴願 要求重啟環評、重新選址

2019-03-24 22:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市反對鳳崎納骨塔自救會今天下午自辦地方座談，質疑竹北市公所重啟10多年前的納骨塔計畫，容量從2萬罐擴增至10萬罐，卻僅做環境影響差異分析報告審查，齊聲要求重啟環評、重新選址，守護昔為「淡水八景-鳳崎晚霞」的鳳崎落日景觀步道整體景觀；受託提起行政訴願的前環保署副署長詹順貴會中更是直言，「此案環差審查通過處分有瑕疵，明顯違法」。

縣府環保局表示，此案納骨塔位增加，但計畫面積並未增加，不涉及產能、規模擴增；而20多年前通過的環評，現行法規並無年限規範。去年8月的環差審議會中，部分環差委員雖有意見，但通過是共識，且審查結論內容也在會中逐字經委員確認才公布，會後再以書面確認內容後製作定稿本。

竹北市公所是民政課長羅日昌與會，市長何淦銘未出席，何受訪時強調，民眾反映無處可安葬，全市沒有公有塔位，加上人口持續成長，以長遠考量決定重啟納骨堂計畫；此案已完成環境影響差異分析和水土保持工程變更，如欲另覓場址，不僅重啟行政程序冗長，民眾抗議恐更加劇。公所並非不與民溝通，而是等納塔堂收費標準及回饋辦法送代表會審議後，才有具體內容向民眾說明，最快5月召開說明會。

這場座談會在竹北市楊柳堂舉辦，竹北、新豐多名議員、代表和村里長出席，由市代蔡蕥鍹主持，自救會概估500人出席，民眾齊呼「重啟環評，重新選址」。發起人竹北市大義里長曾台安批評，市公所只在2015年11月召開一次說明會之後未再說明，民眾大多不清楚此案進展狀況。

自救會並反問，竹北市有5座公墓，如需10萬罐數量，何不直接平均分散在這5座公墓裡？

曾台安等人委託詹順貴於2月向環保署提起行政訴願。詹順貴直言「此案明顯違法，應重辦環評」。他說，此案容量從2萬擴增至10萬罐，祭拜人數最高峰一天估計從7000擴增至4萬人，污水量、交通流量等都倍數成長，產能、規模明顯擴增；他並質疑，環差委員有意見，怎能通過後以書面補充？

多名議員到場關心。張珈源認為聯外道路小、場址不適宜；何智達憂心交通影響最大是新豐鄉松柏村、松林村；連郁婷反問納骨堂何不直接蓋在第六公墓，這根本是本末倒置。

縣府民政處長吳聲祺表示，此案遭反對源於民眾不清楚計畫內容，將督請竹北市公所加強與民充分溝通。

竹北市公所表示，第六公墓禁葬推動公墓公園化，早在1993年報省政府核准設置納骨塔，2006年完成各項先期工程；重啟計畫後，準備斥資總經費2.5億元，初步規劃興建7層樓建物的現代化納骨堂。

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