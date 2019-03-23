核二廠今運入近200束新燃料 2號機2023年除役目標不變

2019-03-23 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕位於新北市萬里區的核二廠2號機將於2023年除役，台電今天凌晨在警方的戒護下運入200束的新燃料，替換使用過的核燃料。對於民眾對除役的疑問，台電表示，2號機至2023年除役前仍會正常運轉使用，到時候2部機均將因燃料池塞滿而無法繼續運轉，當然也就沒有延役的可能。

綜合媒體報導，昨上午原能會在萬里區公所召開「核二廠除役計畫審查說明會」，也因此今天凌晨運入新燃料的行動讓居民感到疑惑，不是說好要除役，為何還要運進新的核燃料。

台電表示，在2017年時，核二廠的2部機燃料池就已接近滿池，為了讓核二廠能在役期內順利運轉，台電參考國外案例，將燃料護箱裝載池改裝為用過核燃料貯存空間，也因此讓2部機組各增加440束的貯存空間。但即使如此，1號機也僅能運轉至2021年3月，2號機則可運轉至2023年3月，到時候2部機均將因所有燃料池都塞滿而無法繼續運轉，當然也就沒有延役的可能。

台電表示，核電廠大修都已事先排定時程，會在5至6月天熱前進行大修，4月份即便除去正在除役的核一廠1號機，只有3部核電機組運轉，供電也應無虞。

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