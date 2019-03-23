女網友曝前夫想把8000元扶養費砍半 網友酸：｢4千元是能幹嘛啦？」

2019-03-23 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕一名離婚女子遇前夫傳簡訊向她表示，自己有房貸壓力及兩個女兒需扶養，所以想商量和她孩子的扶養費可否從8千元調整至4千元？網友酸說：「好幽默！4千元是能幹嘛啦？」

這名女子在爆料公社發文，指前夫打算將扶養費砍半為4000。她列出一長串註冊費、課後費和餐費等基本費用，寫道：｢不好意思！我不知道你是怎麼做到養一個孩子一個月不用5千塊的。我的寬容和體諒是只對我的家人，你要寬容要體諒麻煩去找你的家人要，去年延遲的教育費再麻煩你補上，謝謝。｣並詢問網友，「如果我這樣回答很過分嗎？」

女子另說明，小孩一個月的基本開銷接近2萬元，去年男子因留職停薪而長達一年沒有給孩子教育費，竟然還傳此簡訊協商。

網友們除了傻眼，也紛紛回應「活在民國幾年啊？不知道現在錢很薄嗎？」、「有本事生就叫他有本事養」、「憑什麼要人體諒他，他怎麼不想想妳要照顧孩子更辛苦，才出一半就在壓力大。」

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