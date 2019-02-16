「孩子皆百萬年薪」 父離婚15年突冒出...只為了要扶養費

2019-02-16 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕桃園一名60多歲的王姓男子離婚後就沒關心過兒女，至今已15年，王男的2名兒女已有百萬年薪的收入，現在王男覺得經濟有困難，突然冒出，只為了向兒女索取扶養費，兒女認為王男自離婚後就沒盡到父親的責任，不願配合。

據《三立新聞》報導，王男離婚15年，現在靠著每月約1萬4千元的榮民之家補助金過活，他年紀大又有糖尿病，覺得這些錢無法支付開銷，便將念頭動到如今已有百萬年薪的孩子們上，為了討取扶養費，到法院控告兒女。

王男說，離婚前，都是靠著他維持家中的生活開銷，直到最大的孩子17歲、他離婚之時，他還曾為此累到出現腎臟病，如今年邁、又有糖尿病，希望兒女能個別每月給他7、8千元的扶養費以維持生活；兒女對此感到不滿，他們認為，父親對他們漠不關心已久，都是靠著母親努力兼差將他們養大，不願意給予父親扶養費。

法官認為，現在以王男的狀況很難找到工作，雖然離婚後就沒有再對兒女們表達過關心，但離婚前的確有盡到養育責任，判決兒女必須每個月個別給予王男3000元。

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