竹東2層樓日式警察宿舍將被拆 地方發聲盼保存

2019-03-23 16:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「抱歉，我要被拆除了！」綠黨新竹縣議員余筱菁，替竹東分局後方一棟正面臨被拆除危機的日式宿舍發聲，建請文化局和警察局共同會勘，爭取讓這棟80年歷史、也是大新竹地區唯一2層樓式的公有木造宿舍保存下來，陪伴竹東人繼續走下去。

縣府表示，由警察局竹東分局經管的5棟警察眷屬宿舍，主結構為木石磚造，因年久失修、毀損不堪，有坍塌之虞，日前提報拆除，未來規劃增建辦公廳舍或停車場，案經議會臨時會審議通過。不過，余筱菁主張保留最好、有特色的一棟，作為竹東分局歷史唯一的紀念物，其他4棟拆除供新廳舍興建綽綽有餘，讓新舊建物示範共存。

余筱菁表示，這棟位在竹東鎮世界街斜坡上的警察宿舍，為大新竹僅存2層樓式公有木造宿舍，1、2層各有出入口連通道路，沿著山坡另一邊望去，好像是不同的樓層，凸顯竹東坡地城市型態。它的存在乘載著竹東歷史，過去曾提供警察休息的空間，印證竹東鎮曾是個大城鎮。可惜因為政策變動，最慢半年內即將被拆除。

文史工作者黎許傳表示，根據鎮誌記載，日治時期竹東原先隸屬於日本郡役所，後因人口、產業繁榮成長，將竹東升格為郡，這幢日式宿舍就是竹東升格後所建的郡役所高級警官宿舍，時間約有近80年，也曾是竹東分局長等警官宿舍，和竹東發展歷史密切關係。

黎許傳呼籲，一個文明城市會為子孫留下古蹟，古蹟保存難，破壞容易，怪手一來半天成為平地，希望有志朋友一起來發聲；縣民鄧毅中也呼籲一人一信給縣長楊文科，保存珍貴2層樓日式建築。

文化局表示，22日已接獲民眾申請提報書面資料，希望這棟日式宿舍能成為文化資產，該局將根據文資法第14條第2項，依程序進行會勘及文資審議。

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