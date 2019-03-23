神經痛連拿筷子都不行... 檢測發現缺乏這種維生素

2019-03-23 13:42

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美醫學中心開發營養檢測，從逾3萬份病例的統計發現，神經痛患者有半數維生素C攝取不足，而缺乏維生素D的，更高達80％，呼籲民眾注意藥物與調理的兼顧，以全方位的治療，照護自己。

2019台灣疼痛醫學會年會今天在嘉南藥理大學揭幕，以「內調營養、外用再生修復」為主題，舉行國際研討活動，推展新世紀的治療觀念。

會場也安排治療個案現身說法，已逾半百的謝姓女子，長期工作內容，包含了搬重物，手部痠痛傷害持續累積了20年，導致後來無法使力，甚至連拿筷子吃飯都不行，症狀嚴重，到奇美醫學中心求診。

奇美醫學中心疼痛科主任陳貞吟為謝女抽血檢測營養狀態，發現維生素C、D都偏低，診斷後，決定採行「三階段內外兼顧治療法」。

謝女進行營養滴劑的補充調理，疼痛科、復健科等再同步展開肌肉增生與肌腱增生的療法，經過1年的治療，症狀明顯改善，目前已可以舉筷吃飯，打掃、拖地也沒問題，且持續進步中。

陳貞吟說，有些病人在採用三階段內外兼顧治療法時，會搭配神經阻斷術，以止痛為主，讓療程可以更順利進行。

陳貞吟指出，從院方所開發的營養檢測資料中，以6年來、逾3萬例進行統計，有5成的神經痛病人缺乏維生素C，是一般民眾的10倍，維生素D不足的，更高達80％。

陳貞吟強調，維生素C、D對人體健康都相當重要，且在肌肉痠痛與肌力修復上，更不可或缺，提醒民眾注意。

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