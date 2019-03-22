醫病》「後腦勺痛到像鞭子打到」 低頭族竟得了…

2019-03-22 23:01

〔記者楊心慧／台北報導〕45歲在銀行任主管的張姓男子每天長時間使用電腦，近日他半邊後腦勺感到刺痛，原不以為意，但疼痛度與次數越來越高，如同被鞭子打的劇痛，他擔心是腦瘤，連忙就醫看診。書田診所腦神經內科主任醫師黃婷毓說，張男是神經壓迫引發的枕神經痛，好發於低頭族、長時間使用電腦的上班族，經藥物治療張男已痊癒。

黃婷毓解釋，枕神經痛是現代文明病，患者近年來有增加的趨勢，這種病為頭部後側大枕神經及小枕神經受到壓迫或是被肌肉群卡住所造成的現象，通常會以陣發性疼痛表現，每次疼痛短暫，發作時除了疼痛，還可能伴隨視力模糊、對光敏感、眼睛後方或兩太陽穴疼痛等。

黃婷毓說，枕神經痛好發於低頭族、長時間使用電腦的上班族，若未儘早治療，疼痛感、頻率會逐漸增加，將影響日常活動及睡眠。

至於治療方式，黃婷毓說，可進行非類固醇消炎止痛藥及神經肌肉鬆弛劑的口服藥物治療，也能用熱敷、配合休息的物理治療，讓僵硬的肌肉鬆開；另外還有在局部施打類固醇、神經麻醉劑的枕骨神經阻斷。

黃婷毓提醒，在疼痛期間，不建議進行按摩，因為很有可能會讓急性發炎反應更劇烈；若長時間使用電腦者，每半小時最好起身舒展頸部肌肉，例如能以手側拉頸部肌肉20秒，再慢慢回復直立姿勢，左右交替，再將雙手置於頭頂，把頭往前下壓，直到感覺頸部後方肌肉緊繃，停留20秒後，回復直立姿勢。

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