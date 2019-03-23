有得有失！乾旱遇甘霖 斗六柚香野餐提早結束

2019-03-23 13:43

〔記者詹士弘／雲林報導〕目前正是柚子開花季節，斗六市公所今天在鎮北里柚香步道舉辦親子野餐及寫生比賽，但老天卻不做美，活動中突然降下大雨，野餐被迫提早結束，但今年乾旱嚴重，天降甘霖，也算是另外一種幸福。

斗六的柚香步道位於鎮北里育英北街111巷內，兩側都是文旦果園，目前文旦花正盛開，已連續兩年開放柚園供民眾野餐的果農黃燕萍說，自己的柚園採用草生栽培，透過種植地毯草來抑制其他雜草生長，不但能為土壤保濕，也能減少使用農藥，她也不藏私地開放果園讓民眾野餐，就是希望改變民眾對果園都是塵土飛揚的刻板印象，讓大家了解，文旦不只好吃，種文旦的果園也可以很美麗。

斗六市長林聖爵表示，每年這個時候來到柚香步道，空氣中滿滿都是柚花幽雅的清香，日前到文旦園看場地時，發現文旦花開的很少，但近期幾次降雨，今天到文旦園中，發現文旦花大爆發，希望這遲來的開花，能讓今年文旦持續豐收。

雲林縣副縣長謝淑亞也來到現場與民眾同樂，謝淑亞說，雖然天空中飄著細雨，卻也讓連日的艷陽天變成舒適宜人的早晨，希望小朋友們都能夠趁這個機會盡情揮灑畫筆，畫過家鄉的柚花，對家鄉土地的記憶一定特別深刻。

柚見花開寫生比賽分為幼兒園、國小低年級與高年級3組，獎金最高為1000元圖書禮券，野餐採自備餐點，民眾可以自由發揮創意佈置自家的野餐墊，現場也有提供柚香麵包及飲品提供試嚐，以及精美的「柚花小圓扇」贈送給參加寫生的小朋友留念。

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