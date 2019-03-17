清不完垃圾山！斗六2萬噸垃圾山找到外援每天清20噸

2019-03-17 11:55

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市累積未處理的垃圾逾萬噸，轉運站已堆成一座約4層樓高的垃圾山；市長林聖爵表示，移山要三管齊下，第一是打包儲存，第二人工分類減量，第三尋求外援協助焚化，目前已獲得外援願提供斗六市每天20噸的垃圾處理量。

斗六垃圾轉運站位虎溪里，原規劃只做臨時轉運垃圾，但因垃圾入遠大於出，近幾年已堆積成一座高大的垃圾山，縣環保局評估約囤積的垃圾量有上萬噸，但市公所目視結果，認可能超過兩萬噸。由於垃圾山旁的虎尾溪即將進行堤岸整治，配合工程，垃圾山必須遷移。

林聖爵表示，他決定用三策略來解決斗六現有垃圾問題，為避免垃圾山再加高，必須找到新垃圾處理管道，他已爭取到外縣每天20噸的垃圾代理處理量，另持續接洽另一縣市幫忙，希望讓垃圾囤積量不再增加；另將以人力配合MT系統，進行垃圾減量。

在原有囤積的垃圾方面，將配合縣府執行壓縮打包儲存。但因垃圾山實在太龐大，要全部移除最快也得花上幾個月。

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