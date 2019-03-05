昏倒！二手衣丟包家扶 赫見臭襪、貼身女內褲

2019-03-05 12:16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕噁！彰化家扶中心門口貼著「拒收二手衣褲」公告，結果照樣有民眾趁著連假來丟包，麻布袋裡頭竟然都是破舊的衣褲，竟然還有女性貼身內褲、臭氣衝天未洗的襪子，讓家扶中心很受傷地呼籲，家扶兒與弱勢家庭也是有尊嚴的！

彰化家扶中心督導謝秀娟表示，連假結束來上班，卻在大門口發現有2大包東西，打開一看全是破舊的衣褲，加上經過前天下雨關係，舊衣又濕又臭，調閱大門監視器畫面，原來是有人利用假日把家扶當成舊衣回收場。

謝秀娟說，彰化家扶常常有民眾直接把舊衣放在門口，但往往是破舊不堪，還會夾雜貼身衣物，所以在3年前就公告拒收二手衣褲，因為受扶助家庭與家扶兒，也是需要尊嚴的。

而「丟包」二手衣的民眾，今天也到彰化家扶中心和美館解釋，強調這些衣服都是洗過了，因為彰化家扶中心沒開，才會從鐵門外丟進來。

不過，彰化家扶中心人員打開麻布袋時，發現許多衣物上頭都有污漬，還有女性貼身內褲，長褲的褲管也磨痕，褲頭也鬆垮，只能等垃圾車來時，直接丟進垃圾車。

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