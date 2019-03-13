中國閩江山洪爆發 海漂垃圾滿佈馬祖澳口

2019-03-13 17:58

〔中央社〕中國閩江山洪暴發，馬祖無辜受罪！南竿鄉芙蓉澳口、馬港澳口等海面及岸際一夜就遍布海漂垃圾，多為斷落枝葉及及布袋蓮果實。連江縣政府與公所已現勘及協調，將進行清理工作。

前幾天連續不斷滯留鋒面，帶來充沛的雨量，造成馬祖對岸福建閩江發大水，斷落的枝葉果實，連帶岸上的垃圾，隨著山洪灌入閩江再奔流入海，而芙蓉澳口首當其衝，就成了這批大量海漂垃圾的著陸點，數量之大讓原本乾淨的澳口一夜就淪陷，黑壓壓的一片令人怵目驚心。

連江縣環境資源局表示，芙蓉澳沙灘有進行列管並由清潔隊定期清理，前幾天才弄乾淨，沒想到過一晚就變成這樣；鄉公所環保課人員也說，很少看到這麼大面積的海漂垃圾，要等到退潮及垃圾全部著陸之後，人員才能進場進行清理，以策安全。

環資局承辦科經與公所等方面現勘及研議之後，考量人身安全，先不進行清理，目前外海還有許多海漂物，要等這波海漂垃圾全部登岸後，再出動人員、機具等淨灘能量，全部都轉移到芙蓉澳口來集中清理，希望能以最快速度讓澳口恢復整潔。

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