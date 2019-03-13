垃圾亂丟還有強力膠…「南迴最美海灣」大失色

2019-03-13 19:10

〔記者陳賢義／台東報導〕位在南迴台9線旁的太麻里鄉華源海灣風光明媚，站在觀景平台可遠眺都蘭山及一覽無際的太平洋，瑰麗景色令人心曠神怡，吸引許多過路客及朝聖遊客駐足，但伴隨而來的垃圾問題卻讓被譽為「南迴最美海灣」大失色。太麻鄉公所說，原有設置子母車堆放垃圾，響應環保垃圾不落地撒離，呼籲大家發揮公德心，近日會動員清理及設置告示牌。

華源海灣雖非著名的人氣景點，漂流木搭建的地景，還有便於觀景的小型停車場，停駐觀景遊客絡繹不絕，坐在觀景台的長木椅靜待曙光乍現，欣賞海天一色的美景，還能從一旁階梯徒步而下，盡情的在海灘踏浪戲水，但遊客越來越多，垃圾問題也越來越嚴重，觀景台下邊坡甚至還出現了強力膠盒，讓附近居民憂心不已，唯恐成了吸膠的犯罪熱點，影響治安。

「太誇張了，竟然還有成包垃圾。」附近居民說，華源海灣成了打卡熱點，垃圾問題隨之而來，寶特瓶、酒瓶、飲料罐，甚至還有成包垃圾吊掛在防風林樹上及強力膠，公德心盡失，也讓最美的海灣風情完全失了焦。

鄉公所說，近日會動員清理及豎立告示牌，呼籲大家發揮公德心，離去前記得帶走隨身垃圾，不要破壞環境。

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