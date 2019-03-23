花蓮河川疏濬防洪 土石量達近百萬立方公尺

2019-03-23 13:09

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣花蓮溪及秀姑巒溪，每到颱風季節因降水量集中，最容易引發洪澇災害，影響民生安全，目前距離汛期還有一個月，縣內各級防汛機關已提前進行整備工作，原規劃疏濬土石量約61萬立方公尺，將增加通洪斷面，提高至百萬立方公尺，維持水路暢通。

水利署第九河川局近日已在溪床執行疏濬工程，並補助花蓮縣政府一般性清淤工程費3200萬元辦理清疏，其中1500萬元交由各鄉鎮市公所進行排水及小型排水路預防性清溝，確保豪雨來臨時的排水順暢。

九河局長謝明昌說，原規劃汛期前疏濬量為61萬立方公尺，在相關人員努力下，另增加35萬立方公尺，疏濬總量應可達到96萬立方公尺，除增加通洪斷面，亦兼供東砂北運，穩定北部地區砂石料源。

由於花蓮溪、秀姑巒溪及立霧溪，在每年乾旱季節，主支流匯流處及出海口附近裸露河灘地，容易因強風吹襲引發風飛沙，揚塵情況嚴重，花蓮縣環保局今年也在附近設置自動監測站，採樣每小時空氣品質，並同步上傳網站及6座電子看板，即時監測數據，一旦濃度偏高，水車將至影響街道灑水，降低揚塵危害。

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