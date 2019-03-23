今東北季風影響天涼 明起溫升仍有下雨機會

2019-03-23 13:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕週末假日出遊注意，根據中央氣象局預報，今天受到東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。明天雖然就會減弱，但仍受華南雲系影響，中部以北、東半部地區、南部山區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，提醒民眾注意。

氣象局表示，今天至明天清晨受到東北季風影響，北部地區低溫下探15度，白天高溫只有16至20度，其他地區約為19至20度，晚上或或清晨北部地區大約15至17度，其他地區約16至17度，整體而言偏涼有雨，不過下午起雨勢會較為緩和。

至於明天，氣象局說，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，低溫跟今天差不多，高溫方面較有分別，北部回以回到20度上下，中南部則可達25度以上。

到了下週一，氣象局預估會有鋒面通過，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。下週二各地則大多為多雲到晴，僅東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨。下週三起氣溫更會明顯回升，各地大多為多雲到晴，持續到週四，僅東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨。

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