週日前全台濕答答 北台低溫探11度

2019-03-07

〔記者蕭玗欣、楊綿傑／台北報導〕強烈大陸冷氣團來襲，預估今晚到明天清晨感受最強烈，北台灣最低溫下探十一到十三度，冷空氣週六清晨才會減緩。而受到鋒面及華南雲雨區東移影響，今起到下週日，全台都濕答答，北台灣及中南部山區須嚴防較大雨勢發生。

高山有機會續降雪 下週一轉乾冷

強烈大陸冷氣團逐漸南下，加上水氣增加，玉山昨晚七點一分至五十分降下雨夾雪。氣象局預報員陳建安表示，今晚到明天清晨最冷，北台灣低溫下探十一到十三度，下週日以前，三千五百公尺以上高山都有可能降雪，今明兩天三千公尺高山就有機會看到冰霰。

氣象局預估，週六白天冷空氣減緩，不過各地降雨持續，北台灣高溫僅約廿度，中部高溫約廿五、廿六度，南部高溫廿八、廿九度。

下週一會有一波較乾的冷空氣報到，預估強度為東北季風或大陸冷氣團，全台由濕轉乾，日夜溫差較大，北台灣低溫下探十四度、中南部低溫約十六度、東部地區十七到十八度。

這波春雨較具規模 隨時人工增雨

自去年枯水期以來，降雨不如預期，桃園以南降雨量僅約平均值二至六成，部分地區已經調整水情燈號。由於這波春雨相較於前幾波可能較具規模，水利署昨邀相關單位召開旱災應變小組第二次工作會議，要求視未來可能雨勢，隨時準備以人工增雨配合。另加強節水調配，並引水儲存於水庫。至於水情燈號已調整成黃燈的新竹、綠燈的高雄，仍予以維持。

根據水利署資料，目前全台主要水庫蓄水量方面，翡翠水庫超過八成、石門水庫大約四成二、寶山第二水庫低於二成；中台灣的鯉魚潭水庫三成二、日月潭水庫七成七；南台灣的曾文水庫三成一、烏山頭水庫近八成、南化水庫約五成。

全台各主要水庫蓄水容量表

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