到台北交流杜鵑花季 日本氣仙沼市長不忘感謝台灣人幫助

2019-03-22 16:10

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市杜鵑花季今年邁入第三年，首次與福岡縣久留米市、鹿兒島縣垂水市、宮城縣氣仙沼市、茨城縣笠間市等4座知名的杜鵑花城市交流，並啟動雙方交流。日本宮城縣氣仙沼市長菅原茂在受訪時先是感謝台灣人，8年前在氣仙沼市遭受大地震災害時，伸出援手、給予幫助，讓災區得以迅速復原。

其實氣仙沼市長菅原茂先前便常在公開場合感謝台灣善舉，2017年宮城縣氣仙沼市市民福祉館落成時，菅原茂在致詞時特別感謝台灣，當時他說：「6年來，我們都受到來自全世界的溫暖支援，特別是台灣紅十字會捐贈的6億日圓善款，是台灣朋友送給我們的珍貴禮物，這份關愛與友情，氣仙沼市民感激不盡。」

北市觀傳局邀請日本4座杜鵑花城市代表「以花會友」，包括福岡縣久留米市、鹿兒島縣垂水市、宮城縣氣仙沼市、茨城縣笠間市，今上午於大安森林公園栽種杜鵑花苗、相互交流。

菅原茂在受訪時表示，日本在8年前遭受地震，當時氣仙沼市是嚴重的受災區，台灣民眾透過紅十字會、慈濟捐了非常多款項給氣仙沼市，幫助政府在短時間內恢復，宮城縣本身有仙台機場和台灣機場直飛，歡迎台灣民眾到宮城縣時，到氣仙沼市走走。

菅原茂說，因為今天主題是杜鵑花，也要介紹一下杜鵑花，氣仙沼市的杜鵑花規模是全日本第一大，約是10個東京巨蛋，有50萬株的杜鵑花，歡迎各位在5月中旬到氣仙沼市欣賞杜鵑花。

觀光傳播副局長陳譽馨表示，久留米市以杜鵑花為市花，垂水市則有超過100種的野生杜鵑，氣仙沼市杜鵑的規模是日本第一，笠間市也有滿山遍野的杜鵑，希望透過活動增進人民與技術的交流。

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