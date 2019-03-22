小學男童常被同學「千年殺」 母訴：兒心理創傷常驚醒

2019-03-22 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕一名媽媽將小孩在學校常被同學以「千年殺」的姿勢，攻擊屁股，造成小孩心裡受傷，才決議PO文求助板友，發問這種狀況該怎麼處理，引起網友議論。

該名媽媽昨日在臉書社團「爆怨公社」中PO文，表示就讀小學4年級的兒子在學校經常被同學們用2根手指強硬塞入肛門，以「千年殺」欺負，讓孩子心靈受傷，相當在意這件事，近幾日更會驚醒問道：「有沒有幫他處理這件事」，孩子心理創傷嚴重，讓媽媽非常心痛。

媽媽表示孩子受的傷，已經不是表面看到的那樣，欺負孩子的同學先前已被警告過多次，不過都以「不小心的」、「忘記了」草草回應，不但沒有收手反倒又一次欺負自己兒子，學校方面則表示有進行輔導，對方家長對此也遲遲沒有回應。

貼文一出，不少網友紛紛回應「會霸凌的孩子說的不小心我實在不想相信」、「 請把事情鬧大，並做好轉學準備」、「霸凌事件找學校根本沒有用，校方只會一昧的敷衍跟息事寧人」；另有網友建議媽媽要提告，表示先告再說，警察來了，老師、校長、家長才會怕。

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