北市2親子餐廳遊戲場無合格證明 遭令暫停使用

2019-03-21 12:07

〔記者周彥妤／台北報導〕兒童節快到了，台北市政府今公布今年度北市親子餐廳聯合稽查結果，27家轄管的親子餐廳中，有2家未能提出遊戲場的合格檢驗報告，分別是大安區的「熊一枝」及內湖區的「Ho'me」，已令遊戲場暫停開放使用；若暫停使用期間開放讓民眾玩，將依法處6萬元至150萬元罰鍰。

北市府組成聯合稽查小組，共同稽查北市附設兒童遊戲場的27家餐飲業（俗稱親子餐廳），除1家已歇業外，其餘26家食品衛生稽查結果均符合規定，但有2家無法出示兒童遊戲場設施合格檢驗報告，包括大安區的「熊一枝」及內湖區的「Ho'me」，已依消費者保護法第36條，勒令遊戲場暫停使用。

公安消防部分，建管處查核發現， 內湖區的「放風親子餐廳Fun Breeze」，未依建築法辦理公安申報，限期3月25日改善完成。

法務局提醒，家長應留意各兒童遊戲場設施使用規則，依「使用年齡及身高限制」等標示使用遊戲設施，以免發生意外。以上訊息，可至衛生局網站及台北市食藥粧網路地圖「親子餐廳專區」查詢。

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