03/21 各報重點新聞一覽

2019-03-21 06:58

自由時報

全台漁商港設50處 開放海釣

國內釣魚人口逾百萬人，但全台二二八處漁港僅十八處開放釣魚，釣友爭取政府能進一步開放釣魚場域，立法院副院長蔡其昌昨帶領全國各大釣魚協會到行政院陳情，行政院副院長陳其邁當場指示，兩個月內全台漁港或商港劃定五十個區域可合法釣魚，六個月內選定幾個區域規劃海釣示範區，包括台中港北防波堤。

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共青團統戰我小學生

中國共青團竟深入台灣校園統戰！第十六屆海峽兩岸和平小天使互訪交流上週在台北市民族國小舉辦開營儀式，據中國官媒「新華社」報導，該活動是由中國的「全國台聯」、「全國少工委」主辦，全國少工委正是共青團組織；全國台聯在上週中國人大與政協「兩會」期間也擁護「習五條」。

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無人機闖機場 擬用干擾槍驅離

無人機造成機場安全威脅，民航局祭出反制手段，民航局長林國顯透露，無人機問題涉及國安，中科院一個月內將提建議方案，不排除「軟殺」與「硬殺」。初步規劃今年先引進「干擾槍」與偵測設備監控、管制；第二階段預計一一五年要求所有無人機裝設電子圍籬。

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蘋果日報

勸退蔡賴或撮合 綠3難關 黨公職爭相選邊 卓榮泰吼：到此為止

民進黨陷入空前協調難題。行政院前院長賴清德投入2020總統黨內初選，對尋求連任的總統蔡英文正面宣戰。一方是人氣明星、一方是現任總統，民進黨派系急忙站隊，勢力拉扯陷分裂危機。民進黨急召總統府秘書長陳菊等5大老負責協調總統初選，但究竟是要勸蔡、賴哪一方？如何完成協調還能讓黨不分裂，讓大選不崩盤，一關關都是考驗。

立委助理被控狎女記者 2女稱被襲胸脫褲 男方反駁：遭設局

親民黨立委李鴻鈞新莊服務處主任張書維，遭2名媒體女記者指控，於上月邀請她們參加春酒聯誼午宴，結束後到KTV續攤，張在包廂內對1名女記者襲胸，歡唱結束還藉口酒醉，要另名女記者和他去摩鐵，女記者打算上完廁所就離開，張卻意圖對她性侵，她抵抗大叫逃離，2女已向警提告；張則稱自己遭人設局，反告2女誹謗、誣告罪。

聯合報

藍勸進／韓：未來再看吧！ 綠協調／賴：時程延多久？

因應明年總統大選，藍綠展開布局。蔡英文總統面臨昔日戰友賴清德挑戰，民進黨準備協調，但黨內立委認為賴不會被勸退，將參選到底；國民黨內勸進高雄市長韓國瑜的聲浪愈來愈高，韓國瑜接受香港星島日報專訪暗藏玄機：「目前仍未考量，未來再看吧！」

春節無人申請…客運鬆綁7休1擬廢止

經交通部兩度主動申請，勞動部在春節前公告有條件鬆綁客運業不受七休一限制，因引發爭論，交通部長林佳龍表態不贊同長時間駕駛，並揚言公布申請鬆綁的業者名單，以致全國四十九家客運業無人申請。勞動部長許銘春昨說，已發文要求交通部重新檢討鬆綁需求，「如果沒有必要性，我們就廢止。 」

中國時報

最新民調 打趴綠白 韓是最強戰將

前閣揆賴清德宣布投入民進黨總統初選後，依據《旺旺中時媒體集團》最新民調顯示，只要國民黨派出韓國瑜，無論是「韓vs.賴」雙雄對決，或是柯文哲也參戰的「三咖督」，韓均全面領先，且至少領先賴12個百分點，是藍營唯一面對任何賽局都能壓制對手的最強戰將。

美代表下周赴京 拚4月底簽協議

陸美貿易磋商將啟動新一輪談判。《華爾街日報》披露，美國貿易代表萊海澤和財長穆努欽25日將前往北京，與大陸副總理劉鶴舉行會談；而劉鶴也將在一星期後回訪華盛頓，為4月底陸美達成最終協議鋪路。針對協議，美國務卿蓬佩奧也拋出，公平市場准入、消除關稅壁壘及保障美智財權3大條件。

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