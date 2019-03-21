無人機闖機場 擬用干擾槍驅離

2019-03-21

〔記者陳宜加／台北報導〕無人機造成機場安全威脅，民航局祭出反制手段，民航局長林國顯透露，無人機問題涉及國安，中科院一個月內將提建議方案，不排除「軟殺」與「硬殺」。初步規劃今年先引進「干擾槍」與偵測設備監控、管制；第二階段預計一一五年要求所有無人機裝設電子圍籬。

事涉飛安 中科院月內提建議方案

松山機場上週遭無人機兩度闖入，機場關閉六十三分鐘，影響八航班、五八九名旅客，仍找不到肇事者。立委鄭寶清昨質詢指出，無人機影響機場飛安甚鉅，今年迄今已有十三件，統計近五年無人機違規已開罰五十五件，卻仍無法遏止無人機入侵。

民航局規劃 115年以電子圍籬管制

林國顯說，四月八日中科院將向國土辦報告，初步已提三構想，包括「軟殺」與「硬殺」，軟殺為使用干擾槍發射禁航訊號；若是有攻擊性的大型無人機則需「硬殺」，可能需使用雷射甚或飛彈擊落。

他指出，今年可望率先引進干擾槍，採取定向發射，鎖定違規無人機，使其停止飛行、下降地面或回航；也將評估建置防禦設備，最晚今年底前建置頻譜掃描，偵測入侵無人機。

林國顯表示，目前也規劃一一五年各式無人機都須裝設電子圍籬，內建禁航圖資，讓無人機無法進入管制區。民航局勸導大型業者配合，市占率最高的大疆公司已全面裝設電子圍籬。今年底台灣首度主辦世界飛安高峰會，也將討論無人機相關安全議題。

立委李昆澤表示，無人機可能造成飛機機翼缺口、損壞機翼結構，造成飛安風險。英國倫敦蓋威克機場、美國紐瓦克機場均曾遭闖入，甚至國外有無人機偷拍提款密碼、委內瑞拉總統遭無人機攻擊等，建議國防部、國安局、海巡署等國土安全相關單位與油、水、電等基礎設施單位，均須評估建置反制設施。

為加強管理，民航局已修訂民航法無人機專章，重量二五○公克以上的無人機須註冊，且須有操作證，原擬今年七月上路，但因地方政府對法規還不熟悉，且須跨部會協調，延至明年元旦上路。

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