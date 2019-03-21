2019-03-21

〔記者鍾麗華、吳柏軒／台北報導〕中國共青團竟深入台灣校園統戰！第十六屆海峽兩岸和平小天使互訪交流上週在台北市民族國小舉辦開營儀式，據中國官媒「新華社」報導，該活動是由中國的「全國台聯」、「全國少工委」主辦，全國少工委正是共青團組織；全國台聯在上週中國人大與政協「兩會」期間也擁護「習五條」。

北市交流 全國少工委主導

民進黨立委黃國書質疑，這非單純的教育交流，背後有中國黨政介入。北市府放任共青團活動深入校園，台北市長柯文哲的「兩岸一家親」做得也太徹底。中國統戰無孔不入，教育部與陸委會應嚴格把關，落實蔡總統的七項指導綱領。

中共總書記習近平十八日主持思想政治理論課教師座談會表示，「要從學校抓起、從娃娃抓起」，中國國台辦旗下的「中國台灣網」在介紹本屆活動時，也提到「從娃娃抓起」。

習近平說：從娃娃抓起

「新華社」十一日報導稱，兩岸和平小天使互訪交流活動自一九九二年舉辦至今，已有近兩千名兩岸少年兒童互訪交流。而這次活動的上海段於去年七月舉行，當時有近三十位台北小學生前往上海，與復旦附小學生「結對」，此次上海有廿九名學生，與台北民族、民權、民生國小的廿八名小朋友「結對」，共同生活一週。

中國全國台聯的文宣部幹部林湯安怡也藉活動訪台。據全國台聯網站，其成立宗旨是「為按照『和平統一、一國兩制』的基本方針實現祖國統一」。

全國少工委 大有來頭

另一主辦單位「全國少工委」，全名為「中國少年先鋒隊全國工作委員會」，現任全國少工委主任傅振邦正是共青團中央書記處書記。而中國前領導人胡錦濤、中國總理李克強均曾任共青團中央書記處書記並兼全國少工委主任。

陸委會表示，非陸方教育人員不得進入校園，是否有違法違規情事，將由移民署查處，並請教育部提醒各級學校及教育人員，從事兩岸教育交流應注意陸方是否有政治目的，不要無意中陷入圈套，淪為陸方統戰工具。

教育部則表示，針對來台的中國教育交流團體團員，其具有中共黨、政、軍身分者或有相關疑慮等，都會建議提請內政部邀集相關部會進行聯合審查會議，該案的申請單位是「中華企劃人協會 」，在去年十二月十一日經第九七○次聯合審查會通過。

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