全台漁商港設50處 開放海釣

2019-03-21

〔記者李欣芳／台北報導〕國內釣魚人口逾百萬人，但全台二二八處漁港僅十八處開放釣魚，釣友爭取政府能進一步開放釣魚場域，立法院副院長蔡其昌昨帶領全國各大釣魚協會到行政院陳情，行政院副院長陳其邁當場指示，兩個月內全台漁港或商港劃定五十個區域可合法釣魚，六個月內選定幾個區域規劃海釣示範區，包括台中港北防波堤。

釣魚協會陳情 陳其邁當場指示

陳其邁也希望，這些合法釣區的劃定，須由交通部及農委會與釣友共同商討，不要劃定「蚊子釣場」。

釣友俞澤宇一月底在公共政策網路參與平台提議「修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全面興建釣魚平台」，不到一個月迅速通過附議。釣友不僅爭取開放漁港釣魚，也盼商港解禁。不過，這項提議遭不少漁會強力反對，有基層漁會幹部認為，釣客在漁港亂丟垃圾、亂釘鐵釘，影響漁民作業，全面開放釣魚有安全之虞，絕不可行。

蔡其昌指出，民進黨前立委王幸男任內推動修正「商港法」、「漁港法」，只要不影響航行等前提下，就開放釣客釣魚，但是之後政府態度消極，使得合法釣魚地點過少、缺乏管理，亂象叢生，釣客和漁民衝突時有所聞。

蔡其昌說，台灣釣魚人口非常多，大型釣魚社團超過十萬人，後來數十萬人在臉書成立釣魚人大聯盟，他也受邀擔任釣魚人大聯盟召集人。

兩個月內劃定 半年選定示範區

陳其邁聽取陳情意見後，當場指示兩個月內全台漁港或商港劃定五十個區域可合法釣魚，並選定幾個區域包括台中港北防波堤，做為開放海釣的示範區，依陳其邁的指示，兩個月後將有五十處可合法釣魚的漁港，並規劃海釣示範區，以政府的力量介入，好好地規劃並管理。

陳其邁表示，政府將採取「積極開放、有效管理」方式，兩個月內劃定商港、漁港五十處適合釣魚區域。蔡其昌感謝陳其邁積極做事、勇於作為，讓釣魚這項休閒運動在台灣向前跨一大步。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/