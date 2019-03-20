柬埔寨航空停飛台中到金邊 華信也暫取消台中到菲律賓首航

2019-03-20 16:17

〔記者歐素美／台中報導〕柬埔寨航空於去年11月首航台中到金邊，不料，因運量不足，今年3月6日停飛，華信航空原訂今年4月1日首航台中到菲律賓，結果受華航罷工影響，華信航空考量銷售情況不如預期，決定暫時取消台中直飛菲律賓航線。

台中市長林佳龍任內，觀旅局長陳盛山憑藉著曾在海運及航空界服務的經歷及人脈，積極擴展台中航線，打造台中機場成為廉價航空的基地，去年11月，柬埔寨航空首航金邊到台中，陳盛山還到場迎接，贈送落地旅客紀念品，當時在柬埔寨的中部台商都很開心，有了一條回家更近的路。

不料，今年3月6日，柬埔寨航空突然停飛台中到金邊航線，柬埔寨航空台灣總代理金遠東旅行社總經理吳麗萍表示，因柬埔寨航空直飛台中至金邊，事先未經宣傳銷售期，致直航後載客率不是很高，柬埔寨航空考量經濟效能，決定停飛，轉闢金邊至曼谷航線。

不少在柬埔寨的中部台商表示，目前長榮及華航天天飛桃園到柬埔寨，因航班都是一大早，中南部台商必需半夜出門北上搭機，十分不便，盼華信航空能飛台中到金邊，一週一班或兩班即可，方便中南部台商進出。

但華信航空原訂今年4月1日首航台中到菲律賓，結果也取消。華信航空表示，因農曆春節時華航罷工，連帶影響華信航空台中到菲律賓航線的銷售，因原本籌備的時間就比較短，春節時銷售情況不是很好，加上菲律賓相關的文書作業也尚未下來，隨即又進入淡季，才決定暫時取消延後，並非從此不飛。

至於台商建議直航台中到金邊，華信航空表示，因台中到金邊的運量不足，目前金邊航線都是從桃園機場起飛，現階段台中要開闢金邊航線有其困難。

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