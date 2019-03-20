積福！擲筊徵得祖先同意 祭拜「現金」再捐款行善

2019-03-20 14:44

〔記者佟振國／南投報導〕開明的祖先！南投縣埔里鎮民王重信、劉秀鑾夫婦，原本逢年過節按傳統祭拜祖先，但食物多半吃不完而倒掉變廚餘，十分浪費，他們決定改變做法，將祭品、金紙等以現金代替，存進供桌上的存錢筒，每到歲末年終，夫妻倆也會列出公益慈善團體請祖先挑選，捐出1年累積的款項，每次金額雖僅有數千元，但能代表祖先行善積福，多年來夫妻倆還是樂此不疲。

清明節將至，最近許多民眾已提前掃墓祭祖，也不能免俗準備豐盛祭品、水果、金紙，但埔里鎮早餐店業者王重信、劉秀鑾夫婦，家中拜祖先的東西只有一樣，就是現金，可能有人無法接受，他們的祖先卻是欣然同意。

劉秀鑾笑著表示，早年公婆有交待逢年過節祭祖要拜素食，也按傳統準備許多食品，但子女對素食加工品接受度不高，許多吃不完的都進了廚餘桶，十分浪費，8年前突發奇想，乾脆擲筊詢問祖先，可不可以用現金代替，祖先想吃什麼就買什麼，沒想到連擲出3個聖筊，每次祭祖，她就將現金存進供桌上的存錢筒。

除了清明、過年之外，王家祭祖所需的食材、水果都用現金代替，近幾年埔里空污嚴重，他們又徵得祖先同意不燒金紙，金紙的費用同樣換成現金，都進了祖先的存錢筒。

每到歲末年終，王重信夫婦就將祖先存錢筒的現金拿出，大約3、4000元，列出幾個公益慈善團體，擲筊請示祖先決定捐助對象，8年來創世、家扶、良顯堂社福基金會、埔基長照教學中心、懷恩重殘養護中心、花蓮地震賑災等，都是他們的捐款對象，金額雖然不多，但也代表一份心意，這幾年家人平安健康、生意平順，要感謝祖先庇佑。

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