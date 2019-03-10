子車禍慘死不向肇事司機求償 他把精神撫慰金全投入做善事

2019-03-10 00:24

〔記者楊心慧／台北報導〕44歲潘姓駕駛今年初將拖板車違停在車道上吃便當，未料19歲男大生陳品安騎車，撞上拖板車尾慘死，事後慈父陳奇生未開口向潘姓駕駛要賠償，僅希望他能參加慈善園遊會。陳奇生收到10萬元保險的精神撫慰金，但他將這筆錢回饋給偏鄉學子，讓不少人深受感動。

潘男今年1月25日將車違停在台61線慢車道上，陳品安騎機車未注意，高速撞上拖板車，傷重不治，警方依業務過失致死罪嫌將潘男移送法辦。事後陳不向潘男要賠償金，唯一要求就是潘男參加螢火蟲助學計畫協會舉辦的慈善園遊會－「螢火蟲助學計畫嘉年華會」。

第14屆螢火蟲助學計畫嘉年華會9日登場，陳奇生和潘男都到現場參加，感動了現場不少人，甚至還有人因此掉下感動的眼淚，螢火蟲助學計畫召集人林夢萍說：「看到他們兩人的互動，覺得真的很難得，可以把一個很難過的事，化成另外一股力量，我很佩服這兩位。」

陳奇生收到10萬元保險的精神撫慰金，但他將這筆錢回饋給偏鄉學子，林夢萍表示，奇生知道螢火蟲助學計畫協會沒有直接收捐助款項，因此在這次螢火蟲嘉年華會買了6萬6000元的酵素，捐給台東大學的學生，陳的兒子生前是台東大學的學生，他希望能為兒子做點事。

林夢萍解釋，螢火蟲助學計畫協會平時不募款，僅在每年舉辦一次螢火蟲嘉年華會，攤位全數收入則會作為助學計畫基金，所以奇生等於是捐了物品，又捐了錢給偏鄉學生。

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