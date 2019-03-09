愛子車禍慘死慈父不追償 肇事司機決定加入行善行列

2019-03-09 23:33

〔記者楊心慧／台北報導〕44歲潘姓駕駛今年初將拖板車違停在車道上吃便當，未料19歲男大生陳品安騎車，撞上拖板車尾慘死，事後慈父陳奇生未開口向潘姓駕駛要賠償，僅希望他能參加慈善園遊會。陳奇生與潘男今天都到場參加園遊會，不少人深受感動，忍不住掉淚，潘男也決定未來每年都參加慈善園遊會，加入行善的行動。

潘男今年1月25日，將車違停在台61線慢車道吃便當，陳品安騎機車未注意車前狀況，高速撞上拖板車，最後傷重不治，警方業務過失致死罪嫌將潘男移送法辦。

陳奇生不向潘男要求賠償金，兩人甚至在兒子的靈堂前和解，陳僅希望潘男能夠參加今年的螢火蟲助學計畫協會舉辦的慈善園遊會－「螢火蟲助學計畫嘉年華會」。

第14屆螢火蟲助學計畫嘉年華會今天在內湖區新湖三路166號對面的停車場登場，陳奇生和潘男都到現場參加，螢火蟲助學計畫召集人林夢萍表示，現場不少人看到兩人到現場時，都忍不住落淚，覺得一個大愛的故事發生在身邊，每個人都深受感動。

林夢萍說，潘男到場後和她說，覺得很高興有機會可以到這裡，才知道有群人一直在默默付出作公益，因此了解偏鄉有這麼多弱勢需要幫助，並說已加入螢火蟲fb社團，未來每年都會參加嘉年華會。

陳奇生表示，他相信潘男是無心之過，也了解他經濟不寬裕，相信兒子也不希望對方因沉重債務陷入困境，邀請潘參加螢火蟲嘉年華會，主要是希望未來潘能夠多作善事，讓他知道做善事也可以很快樂，也盼偏遠、清寒家庭學生的困境讓被更多人知道。

嚕啦啦休閒車隊在2005年出遊時，發現偏鄉有不少孩子家庭經濟環境差，甚至在就學也相當困難，因此他們發起「螢火蟲助學計畫」，平常時不募款，僅在每年舉辦一次螢火蟲嘉年華會，攤位收入則會作為助學計畫基金。

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