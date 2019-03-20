結帳一半店員奪門而出！下一幕暖翻上萬網友

2019-03-20 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕太暖了！有男網友在超商結帳到一半，男店員突然將手邊的工作交給另名店員，隨即匆忙地跑出去，男網友正一頭霧水時，下一幕讓他深受感動。

男網友到臉書社團「爆廢公社公開版」透露，昨天到超商結帳時，男店員看見店外的景象，連忙說了聲「不好意思」，接著將手邊工作交給另一名店員並奪門而出，原PO一頭霧水，「想說發生什麼事情」，接下來就看到跑出店外的男店員扶著「眼睛不好的先生過馬路」，原PO看到感動不已，直呼「有你真好」。

PO文一出，男店員的暖心舉動讓網友讚翻，「好暖的男孩」、「優秀青年」、「太值得表揚了」、「最美風景，最帥的一刻」、「帥慘」、「7-11是零售業不是服務業，做到這樣真的很感動」、「這個原因我可以等他回來，縱使我有多趕，我願意等」。

網友也忍不住爭奪起男店員，「弟弟人真好，不如來當我女婿」、「可惜我已經結婚了」；雖然舉動很有愛心，不過若能注意小細節就更完美了，有網友貼心地指出，「謝謝店員的愛心！不過協助視障者請讓他們扶著協助者的手或肩比較好哦！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/