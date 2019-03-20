台南智慧停車再升級！ 即時偵測免繞路

2019-03-20 13:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南智慧停車再升級！南市交通局計畫在永華市政中心、安平等停車熱點商圈路段的路邊停車格，建置2500枚地磁偵測系統，透過APP、路口LED顯示器提供即時停車格位資訊，減少繞行找停車位的時間及空汙問題。

今年3月起市府優先在市政園區完成智慧地磁車格埋設，今（20）日南市交通局搶先宣傳，未來陸續佈建安平區、安平、中西、北及東區等停車熱點商圈路段的路邊停車格，總計埋設2500枚，預計10月上線啓用。

南市交通局表示，計畫經費1億元，中央出資3分之2，台灣國際科技公司等業者出資3分之1，市政府「零出資」，只提供試驗示範場域，也是中央前瞻計畫中唯一獲得智慧停車整合的大型計畫項目，引進民間新式科技，成為智慧城市智慧交通應用案例。

台南市停車管理處處長黃俊傑表示，這計畫應用通訊傳輸技術，結合智慧地磁偵測系統，即時提供民眾路邊車位整合資訊，同時於路口決策點設置剩餘車位數位顯示器，將有效引導民眾前往路邊空車位停放，也降低車輛繞駛造成的交通壅塞問題，未來再擴大結合商家訊息，共同打造停車消費圈的智慧城市。

此外，利用停車商業智慧系統的停車大數據系統分析與預測結果，協助研擬停車管理及推動智慧交通決策。

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