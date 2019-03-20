批教科書編審倉促、去中國化 教團要108課綱延期

2019-03-20 12:53

〔記者吳柏軒／台北報導〕國教行動聯盟、全國教育產業總工會、中華語文教育促進協會等今上午召開記者會，質疑12年國教新課綱（簡稱108課綱）將在8月上路，但新教科書僅通過15％，還有去中國化疑慮，擔憂未來教材品質，要求新課綱採分階段實施，或延期上路。

國教盟理事長王立昇指出，過去12年國教在103年實施，但當年無新課綱而亂套，如今108新課綱將上路，但教科書編審僅7個月時間可用，過去如95暫綱、99課綱等，都有2年時間進行教科書編寫與審定，而據昨國教院公布數據，108課綱教科書編審進度只有15％，擔心是否能如期給學生一套好的教材。

中華語文教育促進協會秘書長段心儀則認為，108課綱在無教材的情況，卻已展開教師的課程地圖編製，其中發現在國文科「去中華文化」，只鎖定篇章文類，中華文化基本教材則被併入，並失去獨立課本及課綱，成了零碎章句，質疑國文及文化教材被拆解，被純語文化，再加上高中歷史也沒有中國史，認為108課綱倉促上路，最大功績就是要完成教育的「去中國化」。

王立昇呼籲，教科書編審應做好品質把關，不可因官方壓力而放水，否則難保學生學習效果，另，新課綱大減自然科時數，未來國民科學涵養也令人擔憂，認為若無時間，108課綱如今可採分階段上路，經試行、檢討修正後，延到109學年再全國實施，大學考招也應配合延期。

教育部次長范巽綠則回應，為了108課綱，全國教育各方面準備工作已如火如荼，包含部分前導學校試行，也認為教科書的編審進度也可審完，只差最後一哩路，不應再有變卦，應堅持108學年如期上路，也不考慮分階段實施。

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