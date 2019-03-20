鼓勵鄉民當義工 池上鄉推納骨堂櫃位半價優惠

2019-03-20 12:12

［記者王秀亭／台東報導］為鼓勵池上鄉民投入義工服務，池上鄉民代表會今天通過「池上鄉義工獎勵條例」，只要累積服務時數達1000小時者，不僅獲頒池上鄉榮譽義工證，連預購納骨堂位也有半價優惠，是縣內各鄉鎮市公所的創舉。

池上鄉長張堯城表示，義工比例是鄉鎮發展指標之一，池上鄉各大小活動、村里街道打掃、秋收音樂節等，全鄉義工人數約占全鄉人口1成，鄉公所遂針對鄉民投入義工服務工作者，提出相關優惠辦法，鼓勵為池上的發展與進步而默默付出的義工。

池上鄉民代表會今天上午開會審議，與會代表對池上鄉的這項創舉皆無異議通過，主席江鑫貴說，獎勵條例的通過是公部門對義工長年的奉獻表示敬意的措施。

池上鄉義工獎勵條例中，只要服務時數累積達1000小時者，可獲頒池上鄉榮譽義工證，憑證享池上鄉公所發售相關產品及活動費半價優惠外，最受矚目的是可享一次性納骨櫃位半價優惠。

張堯城說，現代人對生死已不太忌諱，加上鄉公所正興建新的納骨堂，有1萬個櫃位，每個櫃位2萬元，無形間幫義工們省下一筆費用，也可鼓勵更多退休族投入義工服務。

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