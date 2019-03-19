新竹縣府硬起來！這條路通車卡關 限釘子戶4/15前自拆

2019-03-19 22:27

〔記者黃美珠／竹縣報導〕高鐵橋下連絡道延伸至竹科的2期工程受限於林姓釘子戶，迄今只能局部通車，嚴重影響公共利益，縣府工務處計畫最快4月底啟動公權力強制拆除已。縣長楊文科確認，林男房舍就算被強制拆除後仍有其他救濟方式，認同以4月15日為限，不自拆就由縣府強拆，但也責成所屬，在這期限前務必持續加強溝通，希望最後能圓滿落幕。

但是林男受訪說，他不能接受如此低廉的徵收價格，他絕不會自行拆除。縣府如果強制執行，他會去總統府抗爭。

林男還說，事實上，去年他有提出另個方案解套，表達願意先領房子的拆遷補償費，讓他位於園區3期內的另1塊土地上蓋好房子後，再配合拆除，但被縣府拒絕，並非他不願配合公共工程建設。

工務處說，林男前述的土地位於科3期預定地內，屬於限禁建範圍，必須透過都市計畫通盤檢討才能進行變更。事實上，林男願意在哪裡蓋房以利搬遷，他們絕對不會阻擋。

工務處說，他們在2015年底就公告徵收林男土地作為道路用地。他的土地屬於「都市計畫計畫區內農業區裡的建地」，但是林男總是錯誤類比，要求比照「都市計畫區內住宅區建地」價格辦理徵收。

縣府為求這個工程順利進展，打通園區上下班的交通瓶頸，不僅複估其建物調整增加了50多萬的補償費，還把拆遷期限一路從2016年8月31日，3次展延到去年3月31日但依舊沒有進展，造成道路迄今只能局部通車。

由於林男行徑已經嚴重影響公共利益，工務處決定硬起來，近期通知他必須在4月15日以前自行拆遷，否則在4月底強制執行，且不發放162萬多的拆遷獎勵金。

楊文科一度關心是不是還有機會「尋最後的力量」，替林男爭取到更好的拆遷補償，以弭平怨怒？也想確認強執啟動後，林男是否還有其他的行政救濟的可能？

地政處處長魏嘉憲說，林男「所舉的例子並非本案徵收範圍內的建地」，至於林男土地的徵收價格「是合於現在的市場行情的」，還說明縣府查估已給他最優惠的條件了，「該考慮的相關因子都已經做了考慮」。

楊文科因此下令，既然如此，考慮竹東鎮民對於這個工程已完工卻不能完全通車的觀感，就依工務處所排期程，限期自拆否則強制執行。

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