藍芽音響被鄰居誤連 狂播這首歌害他崩潰

2019-03-19 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書表示，鄰居不慎誤連他家的藍芽音響，導致他的音響連續3、4天都在自動播放對方的歌單，最後不得已只好在鄰居家門貼紙條提醒「您的藍芽音響沒有壞」。他還抱怨，鄰居都在播獨立樂團「茄子蛋」的《浪子回頭》，可是他比較喜歡《八神搖》，讓一票網友都笑翻。

原PO在貼文中表示，「拜託一下，我喜歡聽八神搖，你每次都讓我聽浪子回頭，害我香菸都一直點一直點！」而在《浪子回頭》的副歌中，歌詞就有提到「菸一支一支一支的點」。

另外，原PO在給鄰居的紙條上寫：「當您開啟藍芽音響／藍芽耳機時，請確認一下您的設備號碼，OS888 XXXXXXXX是我家的藍芽音響，當您連線藍芽時發覺沒聲音，也不用急著開到最大聲。」他更強調，「非常感謝您分享的音樂，但是我們的音樂喜好類型不同，是無法這樣遠距離共享的。懇請您連線時，不要再接錯線了！」

此文一發，隨即引來網友熱議，紛紛表示「笑傻」、「給有幽默感的鄰居按讚」、「藍芽沒用就得自己關起來比較安全」、「還好不是放謎片」、「還好不是大悲咒」、「怎麼不怪你家的藍芽喇叭太隨便，誰都可以連」。

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