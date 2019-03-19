染流感重症年僅42歲竟不治 醫師：BMI逾30心肺較弱

2019-03-19 18:30

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日宣布，流感疫情已脫離流行期，但上週仍新增39例重症、4例死亡個案，其中1名年僅42歲的女性，因體重達到80公斤，身體質量指數（BMI）大於30，心肺功能較弱，罹患流感後併發重症，住院2週後宣告不治。

根據疾管署資料，上週類流感門急診就診共8萬5163人次，新增39例重症，以A型流感為主，其中，H1N1占28例、72%，並以65歲以上占21例、54%與50至64歲占10例、26%為大宗。另新增4例死亡，均感染H1N1，年齡介於42歲至73歲，均未接種流感疫苗，其中3例有慢性病或肥胖問題。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增的死亡個案中，最年輕的是1名中部42歲女性，沒有糖尿病、腎臟病等慢性病，但BMI大於30、中度肥胖以上的狀態，符合公費流感疫苗使用對象卻未接種，一開始感染時，先是出現發燒、咳嗽等症狀，之後發生呼吸急促、困難，就醫發現有肺炎與肺水腫等情形，經治療症狀未改善，在入院後2週仍宣告不治。

疾管署副署長羅一鈞解釋，有慢性病史或肥胖族群的心肺功能通常較正常人弱，一旦罹患流感併發重症，死亡風險也會較高，因此要特別注意。

疾管署疫情中心主任劉定萍說明，自去年10月進入本流感季以來，累計755例流感重症，其中74例死亡。

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