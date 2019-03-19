導航變迷航！妙齡女背包客 誤入大坑山路驚魂

2019-03-19 18:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕新北市25歲張姓女子南下台中市參觀花博，之後又到素有台中後花園美譽的大坑風景區登山，卻因信任導航系統，騎機車誤入山區產業道路，機車還陷進泥地，台中市警局五分局東山派出所獲報派員迅速救援，才結束這場山區驚魂記。熟悉導航機的人士說，有可能導航圖資或運算邏輯有誤，或張女設定有問題，張女可能設定「最短距離」或步行模式，才會被引導進入山區狹小產業道路。

警方指出，張女15日隻身到台中玩，租機車代步，逛完花博，聽聞大坑頭嵙山風景十分優美，於是依導航機指示，到大坑風景區4號步道爬山，傍晚回程被引導進入中正露營區附近的偏僻產業道路，日前連日下雨，產業道路部分路段泥濘濕滑，張女急著想騎出山區脫困，機車卻在一處下坡路段陷入泥地，牽不起來，眼看天色漸暗，傍晚5點時趕緊打電話報案求助。

東山所警員賴俊翰及黃繼緯先在電話中安撫張女，請她描述路況與周圍醒目地標，憑著對轄區的熟悉度，報案後15分鐘找到張女，協力扛起機車，先騎上邊坡，再檢視張女狀況，她僅略有擦傷，要自行就醫，機車也沒故障，在員警巡邏車前導下，趕在天黑前脫困，張女直呼真是謝天謝地，非常感謝員警救援。

熟悉導航機的人士說，有可能是導航機的地圖資訊或運算邏輯錯誤，更有可能是設定問題，導航機會有「步行」、「汽車」、「機車」與「大貨車」模式，也會有「最短距離」或「最快距離」，選擇步行模式，可能引導到禁行汽機車的步道，選擇大貨車模式，會引導走大馬路，不會導引到小巷弄，選擇「最短距離」與步行模式，最有可能引導到小巷弄或產業道路，使用導航機之前，務必正確設定。

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