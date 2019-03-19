春暖花開！ 塔塔加玉山杜鵑搶先盛放

2019-03-19 17:13

〔記者劉濱銓／南投報導〕春暖花開！玉山塔塔加園區步道周邊的玉山杜鵑已悄悄盛放，或白或粉的花朵甚是優雅，以往在5月的高山區才能見到玉山杜鵑，目前則在海拔較低的塔塔加步道，往鹿林山、麟趾山就可見叢叢杜鵑鑲嵌在林木間，景象相當美麗，花期預計可到4月中旬。

玉山國家公園管理處說，玉山杜鵑每年會在3、4月，從低海拔一路往高海拔山區綻放，約在5、6月高山區就能見到美麗的杜鵑，今年在塔塔加則是有早花杜鵑提前盛開，但有些仍含苞待放，預估今年花期拉長，到4月中旬於塔塔加都能欣賞到杜鵑花。

塔塔加遊客中心則說，玉山杜鵑在園區野外生長，不像一般園藝花海可整片欣賞，有時會在步道上方或下方山壁，另外，目前也是馬醉木開花期，遊客走訪步道也可四處找尋，尤其時值鳥類繁殖期，尋花、賞花之餘，還能聽見鳥兒清脆叫聲。

但遊客中心也提醒遊客，杜鵑生長位置較為險峻，馬醉木的莖葉、種籽也有毒性，賞花切勿攀折，更務必留意腳步，維護自身安全。

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