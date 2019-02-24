首例！玉山塔塔加垃圾桶被翻倒 竟是台灣黑熊幹的

2019-02-24 21:05

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山塔塔加真的有熊出沒！每年遊客至少達50萬人次的玉山塔塔加遊憩區，在本月17日因垃圾桶被翻倒，出現疑似黑熊覓食足跡，經專家鑑定後，確定是黑熊所為，成為玉山國家公園成立近34年來，塔塔加首度有台灣黑熊出沒的案例。

玉管處表示，黑熊現蹤塔塔加，研判是冬天食源少，遊客吃完的泡麵、肉粽，丟進垃圾桶後散發氣味，加上2月適逢玉山靜山期間，山區人為干擾小，才吸引黑熊到塔塔加覓食。

出現黑熊足跡的地點，位於塔塔加鹿林小屋，鄰近步道口，過去都是遊客在塔塔加健行的熱門路線，現在卻有黑熊跑到遊客眾多的塔塔加，目前已撤除現場垃圾桶，並加強遊客宣導，要求遊客將垃圾、廚餘帶下山，禁止在非炊煮區烹煮食物，盼能減少遊客與黑熊接觸的機會。

玉管處說，台灣黑熊多分布在東部園區的大分，近年則是在西部園區的楠梓仙溪林道出現，最近是首次在塔塔加出沒，由於黑熊活動範圍很廣，近來也加強遊客教育，若巧遇黑熊要快速離開，天黑前離開步道，行走時也能發出聲響，不要帶寵物登山等，才能避免與黑熊發生衝突。

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