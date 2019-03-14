杜鵑花季起跑 民眾失望：這是八成沒開吧

2019-03-14 13:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今天是白色情人節，台北杜鵑花季選在春光浪漫的這一天開跑，將延續至4月7日，週週都有精彩活動，今年還首度在大安森林公園推出「幸福花熊打卡點」，邀民眾賞花打卡抽大獎。活動一推出就吸引不少在公園裡散步民眾的目光，但也有民眾失望表示，聽說花開了八成，但看起來根本是「八成沒開」。

公園處表示，目前大安森林公園的花開約有八成，不過例如仁愛路等道路邊的杜鵑花，則因受到暖冬影響，僅開了三到五成，估計將會陸續綻放至四月初。

揹著相機在花叢間漫步的金小姐失望說，花況稀疏，還有不少花已經謝了，沒有想像中滿開的盛況，「覺得很失望」。家住大安森林公園附近的黃先生也說，聽說花開了八成，但看起來根本是「八成沒開」。

市長柯文哲今天上午主持「台北杜鵑花季開幕記者會」，特地換上一席繡有杜鵑花的淺灰色西裝外套，他致詞指出，台北杜鵑花季到今年已經是第三年，他希望未來在整個溫羅汀地區和台大地區，每年過完元宵節後，大家就開始準備杜鵑花季，把這個地方的獨立書店、live house、咖啡店和當地很特殊的文創產品串聯起來，再配合臺灣大學的學生活動，把杜鵑花季變成臺北城南地區一個很重要的春天饗宴。

柯也講古談到杜鵑花季的由來，約莫四年前他偶遇已過世的台大婦產科謝豐舟教授，談到一個城市要文明進步，要有一個意象、一個文化，杜鵑花是台灣大學的校花，也是台北市的市花，

柯感性說，「謝豐舟教授雖然在去年無預警的過世，但他的提案讓一個文化可以在每年舉辦下慢慢建立起來」，或許2、30年後大家會忘記謝豐舟教授是誰，可是他相信杜鵑花季會讓大家在每年過完年後進到城南地區就會想起。

會後受訪被問及杜鵑花節已邁入第3年，會不會覺得花況還是不如當初的預期？柯文哲表示，當時他下令一年種10萬株，今年應該已經種30萬株下去了，而他的概念是城市的改變不要好大喜功，不要一下子就種100萬株，因為會有汰換，市府先規劃好，一步一步辦過來，這樣會比較smooth。

柯文哲也提到今年是暖冬，因為氣候的關係，花開得沒那麼好，「所以有時候就是這樣，我們可以規劃，但是還要看天。」

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