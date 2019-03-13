轉角遇到杜鵑花！中壢這「里」粉美

2019-03-13 22:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區仁義里里長張正忠推動廢棄輪胎綠美化工作，帶領第9、10、11、12鄰的環保志工，將廢棄的輪胎彩繪美化後，再種植杜鵑花，生長多年的杜鵑花在有效的管理下，每年3月杜鵑公園的杜鵑花盛開，有白、有粉、有紅相當漂亮，沿著普義路、鄰近中原陸橋旁就可以在鬧區欣賞到這整片的杜鵑花海。

為打造杜鵑公園，仁義里環保志工蒐集廢輪胎，上色以後，將花草種在裡面，布置成仁義里社區的後花園。

近10年來，每年總有1、200輛遊覽車，載遊客來這裡參觀，為什麼要用舊輪胎呢？張正忠表示，一方面可以減少積水，不讓病媒蚊滋生；二方面是移動方便；三方面是顧及這裡有很多小孩子玩，就算撞到也不會痛。

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