降了！台南房屋稅6都最低 明年減收近23億元

2019-03-19 14:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市今（19）日召開 108年不動產評價委員會，為了回應民意，減輕房屋稅，委員會評定結果，包括中古屋回歸105年調整前的標準、過去漲幅歸零、新屋標準單價打折、折舊率提高至 1.17%、路段率核實調整等新措施，預估 109年房屋稅大幅降低，估算受惠房屋戶數有 13萬9379戶，明年稅收將比今年減少近23億元。

台南市財稅局舉例，坐落在家樂福安平店附近 92年興建完成的30坪公寓為例，108年房屋稅為 6378元，明年（109年）房屋稅將降為 3708元；新營區新東里東學路 95年興建完成的63.5坪 3樓透天厝為例，108年房屋稅為1萬0266元，明年（109 年）房屋稅將則降為 6242元，一次降了近 4千多元。

副市長王時思表示，調整重點， 90年 7月 1日至 105年 6月 30日建築完成的中古屋，標準單價調幅歸零，調回102年評定標準的58%，等於是恢復以前稅率， 過去漲幅歸零；新稅率適用 105年 7月 1日起建築完成房屋，也等於是回應民意訴求，取消外界批評的所謂「追溯15年前房屋」方式。

王時思並表示，同時為減輕購屋自住型市民負擔，有附帶決議通過全國單一自住房屋稅打折，建議議會支持「台南市房屋稅徵收率自治條例」修訂非自住房屋差別稅，以平衡自住戶稅率折減，對於自有房屋及擁有多屋的不同情形有差別稅率，達到稅賦公平性。

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