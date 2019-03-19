台灣推動餐桌文化被看見 聯合國秘書長7月接見代表團

2019-03-19 13:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣國際幸福家庭促進會結合6都縣市推動「餐桌文化」，傳達幸福家庭力的重要意義，促進會理事長蔡有仁今（19）日表示，這項運動獲得國際支持響應，聯合國秘書長將於今年7月接見成員代表之外，明（2020）年8月促進會也將在紐約舉辦60國青年高峰論壇，凝聚更強推動力量。

台灣國際幸福家庭促進會今天結合朝野議員，宣示餐桌文化價值，「起厝」成家儀式，包括民進黨議員林宜瑾、蔡筱薇及國民黨議員林美燕、無黨議員黃麗招等人響應，強調餐桌上聊天談事，親子溝通最好機會，代表家庭和諧重要性。

蔡有仁表示，「餐桌文化」運動由高俊明牧師（已故的長老教會牧師）結合各界愛好和平人士發起，倡議「社區一家、議會一家、城市一家、族群一家」的願景，跨黨派、跨宗教、跨族群共同打造下一代幸福願景，這是普世價值，目前已有15國成立促進會，加入聯盟共同響應，而小小台灣能夠做到這地步，獲得聯合國秘書長重視已安排接見行程，而且為了避免不必要的政治性誤解，代表團成員包括各國成員一起分享推動經驗。

台灣國際幸福家庭促進會於2003年發起8月第二個星期日為「幸福家庭日」，獲得朝野黨派簽署支持，2010年又推動「餐桌文化」，強化國際參與；出席今天宣傳活動的美國國際幸福家庭促進會秘書長Ms.kennedy表示，這項有意義活動發起於台灣，倡議世界和平理念，受到國際尊重支持。

促進會希望透過6都議會串聯，讓全國超過200名以上議員，邀請500所以上各級學校共同參與推廣餐桌文化價值的「起厝」教育工程。今年7月舉辦6都青年領袖高峰會，將在台南二中舉辦，也將選拔一至兩名學生代表於今年8月前往喬治亞州、芝加哥，進行3週交流。

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