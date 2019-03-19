孕婦、小兒福利 「親善牙醫院所」明起至4/10免掛號費

2019-03-19 11:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕配合3月20日「世界口腔健康日」，衛福部和牙醫師公會全國聯合會合作，本月20日起到下月10日止，懷孕婦女、15歲以下嬰幼兒和孩童到貼有「親善牙醫院所」貼紙的醫療院所就診，可享免掛號費福利。

衛福部今天宣布親善牙醫院所活動，全國懷孕婦女及15歲以下嬰幼兒與孩童於活動期間，持健保卡到貼有「孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」貼紙的牙醫診所或醫院就診，可享免掛號費福利，但仍需付健保的部分負擔費用。

衛福部表示，鼓勵懷孕婦女及家長利用這段時間，帶嬰幼兒及孩童接受口腔健康檢查，達到「從小保護牙，老來不缺牙」。

牙醫師公會全國聯合會提醒，為預防嬰幼兒與孩童齲齒，呼籲家長把握幾項原則，包括減少含糖飲食；長牙就要潔牙，每天至少以1000ppm以上含氟牙膏刷牙二次，家長須協助與監督；長牙後，接受定期口腔檢查、洗牙及塗氟服務；出生後6個月後可由父母協助，學習使用杯子喝流體食物；出生後72個月至108個月可接受恆牙大臼齒窩溝封填服務。

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