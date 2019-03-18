海上鯨喜！罕見大翅鯨連續3年花蓮見

2019-03-18 19:41

〔記者花孟璟／花蓮報導〕罕見的大翅鯨（座頭鯨）今上午現身花蓮七星潭海域，上午花蓮包括多羅滿、鯨世界上午的航次都看到這頭大翅鯨在海上嬉戲，還不時噴出垂直的巨大噴氣！多羅滿賞鯨經理呂世明說，成體的大翅鯨體型11.5至15公尺，這頭大翅鯨體長約12米，是活潑的青少年，靠近賞鯨船邊和遊客互動，這也是連續3年來大翅鯨在春季的花蓮海域被遊客看見。

「趕快看！是大翅鯨，在11點鐘方向」！今天上午花蓮七星潭外海出現大翅鯨的蹤影，賞鯨船從花蓮休閒碼頭出發後，經過奇萊鼻往北開到七星潭外海不久，就在船隻11點鐘方向發現大翅鯨，船隻緩緩靠近，牠也非常活潑不太怕人，在賞鯨船旁做出噴氣、拱背以及多次的舉尾下潛，露出尾鰭腹面外側白色的斑塊，近距離也看得到牠頭部的黑色節瘤，讓遊客連連驚呼「好大喔」、「太棒了」。

花蓮多羅滿賞鯨總經理呂世明說，今年出現的大翅鯨是12公尺長的年輕大翅鯨，無法判斷性別且相當靠近船隻。大翅鯨又稱座頭鯨，臺灣俗名「海崎」，是鬚鯨科的大型鯨魚，初生體重約1到2公噸，成體可到25至30公噸。

他說，每年春季是大翅鯨隨黑潮洄游北上的季節，曾有花蓮漁民回報春季在海上發現大翅鯨，但因過去賞鯨船只有夏天才開船，冬春因東北季風較大，賞鯨船停駛，因此遊客無緣看見。

最近3年中客自由行到花蓮都指定要賞鯨，花蓮各賞鯨公司現在3月開始只要好天氣就會加開班次，也因此花蓮海域從2017年開始，連續3年的2、3月份都有遊客目擊到大翅鯨。

他說，2017年2月18日的目擊是在七星潭海域，1頭幼鯨比較靠近船，另一頭則遠遠的看見牠做出躍身擊浪動作，可惜賞鯨船離牠太遠難以拍攝；去年3月28日在清水斷崖海域的目擊紀錄，是一對大翅鯨母子隨黑潮北上，幼鯨還好奇地靠近賞鯨船，在船旁邊游泳玩耍，當時母鯨還突然游進幼鯨和船隻的中間保持警戒，後來才慢慢放下戒心，大翅鯨媽媽保持距離守護著幼鯨，是相當難得的紀錄。

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